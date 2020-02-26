العتيبي يتقلّد رتبة “عميد” في الأدلة الجنائية

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العميد مصلح بن عجاب العتيبي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته الى رتبة عميد في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ورفع “العميد” العتيبي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور المرسوم الملكي بترقيته، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عمله برفقة زملاءه.

وشارك في تقليد العتيبي رتبته الجديدة كل من: سعادة العميد محمد بن ابراهيم الزيد مدير ادارة المختبرات الجنائية، وسعادة العميد مقرن بن متعب المطيري مدير ادارة التزييف والتزوير.

يذكر أنّ العميد مصلح العتيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم، وهو أحد أبرز خبراء الأدلة الجنائية في المملكة ومؤلف لكتب متعدّدة في مجال تخصّصه، كما أنّه حاصل على بكالوريوس في علوم الفيزياء من جامعة أم القرى.