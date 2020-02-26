مدارس الطائف “آمنة” بلا منازعات

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أهمية العمل بروح الفريق وبناء جسور الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وتحمل المسؤولية وبناء الذات وفق المعطيات الإيجابية في ظل وجود قدوات ونماذج تفاؤلية في حياة المحيطين بنا وحل النزاعات والخلافات التي قد تعيق العمل ونشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات.

وخلق بيئة عمل جاذبة ومطمئنة ومقدمًا شكره للمدير التنفيذي لمشروع الإصلاح التربوي “وفاق” ولفريق العمل ولإدارة التدريب وإدارة الموهوبين وإدارة الإشراف (قسم القيادة المدرسية) على التكامل والتناغم فيما بينهم لإنجاح البرنامج التدريبي.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم البرنامج التدريبي “مدرسة آمنة من الأزمات” والذي يستهدف أكثر من 1800 منسق ومنسقة في جميع مدارس مكاتب التعليم الداخلية والخارجية.