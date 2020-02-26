الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين تعليم وتراحم جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم جدة).

ووقع الاتفاقية كلا من مدير تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم جدة) أحمد الحمدان.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو الأمير مشعل بن ماجد بهذا التعاون متطلعا لمواصلة ما يحقق أهداف اللجنة ويخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وتهدف الاتفاقية للتعاون في دعم وتوجيه الطلاب والطالبات أبناء النزلاء بمحافظة جدة في مختلف الجوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية وتسجيلهم ببرنامج تكافل وإتاحة الفرصة للراغبين منهم المشاركة بأندية الحي فيما يأتي ذلك من منطلق مبادئ ديننا الحنيف والواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لكافة قطاعات المجتمع.