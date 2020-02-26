“الايداء”: ثقة قيادتنا تزيدنا إصرارا على مضاعفة الجهد للذود عن الوطن

رفع أمير الفوج الثامن والثلاثون بمنطقة نجران راكان بن سعود الايداء خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على ثقتهم الملكية الغالية بتعيينه بالمرتبة 15 على وظيفة أمير الفوج الـ38 بالحرس الوطني بمنطقة نجران.

وعبّر “الايداء” عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى حافزًا لتقديم المزيد من العطاء لخدمة الوطن.

وأضاف أن الفوج الثامن والثلاثين تحت مظلة الحرس الوطني حظي بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة والفوج مرابطا في الحد الجنوبي مع باقي قوات وطننا للذود عن مقدرات الوطن في وجه كل من يحاول المساس بترابه.

وأكد اننا جميعا في الخطوط الامامية نفدى وطننا وقيادتنا بدمائنا وارواحنا وهذا أمر متعارف عليه منذ عهد الآباء غفر الله لهم ونحن نسير على خطاهم ونجدد العهد والولاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهم الله-.