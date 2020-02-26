شركة أمريكية تقاضي STC بسبب العلامة التجارية: يجب دفع الثمن

تقدمت شركة CTS الأمريكية، المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، سعيًا منها لحماية علامتها التجارية، بدعوى قضائية ضد شركة الاتصالات السعودية STC، معتبرة أن شعار الشركة الجديد الذي أطلقته في 19 من ديسمبر الماضي هو نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامتها التجارية.

وقال المستشار العام للشركة الأمريكية لويس ماتشادو، إن CTS أبلغت STC بأن تقليدها لشعارها سيتسبب بأضرار جسيمة لاسم وعلامة الشركة الأمريكية مؤمنًا بعدالة القضاء السعودي، حيث رفعت الدعوى لمنع مزيد من الأضرار للشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا رئيسًا لها.

وأضاف لـ”الإخبارية”: “نحن شركة عمرها 120 عامًا ولدينا أعمال في دول عدة وقمنا بتحديث شعارنا في عام 2016 واستخدمناه في كافة أنحاء العالم.. إذا نظرنا إلى الشعارين فإنهما يتشابهان بشكل كبير رغم أن الحروف معكوسة ولكن الرسم هو نفسه، والتشابه كان واضحًا للغاية وهو ما لوحظ في التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الكثيرين خاصة في الشرق الأوسط ويمكن تسمية هذا التشابه بالمربك”.

وتابع: “كانت هناك محادثة ودية مع شركة الاتصالات السعودية لكنهم لم يؤمنوا بوجه التشابه بين الشعارين كان لديهم عدد من الأعذار التفصيلية لكن في نهاية المطاف كان عذرهم الأساسي أنهم أنفقوا الكثير من الأموال على هذه العلامة ونحن أيضًا أنفقنا أموالًا على علامتنا.. نؤمن أن هناك قيمة كبيرة في علامتنا ولا ينبغي أن يحتفظوا بها دون دفع ثمنها وهو ما نختلف عليه”.

وأصدرت شركة الاتصالات السعودية، بيانًا دافعت فيه عن موقفها واتهمت الشركة الأمريكية بالابتزاز، فيما وضع الملف أمام القضاء السعودي للنظر في دعوى الشركة الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع منتجات الاستشعار والاتصالات، كما تنشط في مجال هندسة الدفاع والمجالات الصناعية والطبية والاتصالات وتقنية المعلومات.