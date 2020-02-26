وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز #طلال_بن_سعود_عبدالعزيز

نعى عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والذي توفي اليوم (الأربعاء).

وقال الأمير فيصل بن تركي، في بيان: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الأمير المحبوب طلال بن سعود عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى”.

من جانبه، كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ناعيا الأمير طلال، قائلا: “اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما كتب الأمير نواف بن فيصل: “لا حول ولاقوة إلا بالله، رحم الله الأمير طلال بن سعود عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جنانه، وخالص العزاء لأبنائه وبناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.