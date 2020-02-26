مسؤول يمني: إيران تستخدم ميليشيا الحوثي لتهديد أمن واستقرار ممرات الملاحة الدولية

أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري، أن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد أمن واستقرار المنطقة وممرات الملاحة في مضيق باب المندب.

وأوضح خلال لقائه اليوم، مدير شؤون الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئيس الأمريكي في مقر البيت الأبيض أليسون مينور، أن جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترقى إلى جرائم حرب وتخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ولفت النظر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن الميليشيا تقوم بنهب المساعدات الإنسانية، ووضع معارضيها في السجون وتفجير منازلهم وغسل أدمغة الأطفال وبث سمومهم الطائفية والأيدلوجية، وتنمية الفكر الجهادي مستغلين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أسر الأطفال في المناطق التي يسيطرون عليها.

وطالب “جباري” الإدارة الأمريكية بمواصلة ضغوطاتها على النظام الإيراني للتوقف عن زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ووقف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية وانصياعهم للسلام وترك العنف والتحول إلى حزب سياسي، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة الجماعات المتطرفة.