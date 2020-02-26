إدارة الأزمات بالرياض تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لجميع الشركات المتعثرة وغير المتعثرة

استقبل فريق الازمات بفرع وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة لشركات متعثرة وغير متعثرة من مطلع هذا العام، حيث تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.

وأكد عسيري حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وأوضح مدير إدارة الازمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي للحد من تفاقم الأوضاع فيها والبحث عن حلول للخروج من هذه الازمة على مستوى العاملين وأصحاب العمل.