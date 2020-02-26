اتفاقية لتدريب وتوظيف الأيتام ومستفيدي الضمان بالرياض

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومعهد مستقبل المعرفة العالي صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي.

مثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة د. يوسف بن مسفر السيالي ومن جانب معهد مستقبل المعرفة العالي المدير التنفيذي للمعهد أ. ابراهيم الغانم بحضور مساعد مدير فرع الموارد والتنمية بالمنطقة أ. علي القباني ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع أ. عفاف الرويشد وبعض القيادات في الجهتين.

وأوضح السيالي أن الاتفاقية تنص على إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة والدورات التطويرية والدبلومات المنتهية بالتوظيف في كافة المجالات وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان على العديد من المهارات والفنون والمعارف التي يتطلبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين مؤكداً على ان هذه الشراكات تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.