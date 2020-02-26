الجبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأزمة السورية والملفات الإقليمية ذات الصلة

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن .

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية، والملفات الإقليمية ذات الصلة.