التعليم تعتمد 250 معلمًا ومعلمة في المنتدى الدولي للمعلمين في نسخته الثانية

اعتمدت وزارة التعليم 250 معلمًا ومعلمة في المنتدى الدولي للمعلمين في نسخته الثانية، وحصلت “الوئام” على نسخة من المقاعد المخصصة لإدارات التعليم.

وينطلق “المنتدى الدولي للمعلمين” في نسخته الثانية وذلك الفترة من ١٢-١٤/٨/١٤٤١ في مدينة الرياض من خلال ورش عمل وملتقيات تعليمية تربوية واجتماعات متخصصة تجمع أكثر من (250) معلما ومعلمة مع مجموعة من المعلمين الخبراء من عدد من الدول المتقدمة في التعليم، بهدف تبادل الأفكار واكتساب المهارات ومناقشة حلول للمشكلات التربوية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في التعليم بشكل عام والممارسات الصفية بشكل خاص، بحسب تعميم للوزارة.

وجاء في التعميم الذي وجهه نائب وزير التعليم لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات باستكمال عمليات ترشيح الراغبين في المشاركة وعمل المقابلات الشخصية لهم والتأكد من توافر الشروط وفق الأعداد المخصصة لإدارتكم، وإرسال بيانات المرشحين/ات بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية ورفعها للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بنهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢٠/٧/١٤٤١.