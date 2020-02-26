أمريكا تحذر من السفر إلى إيران ودول أخرى بسبب كورونا

أصدرت الولايات المتحدة،اليوم، الأربعاء، تحذيرات من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا محذرة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على انتشار المرض.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين على توخي الحذر الشديد عند

السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين في إيران أيضا أن

يكونوا حذرين. ويكافح البلدان تفشي فيروس كورونا.

وهناك تحذير أمريكي بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال.

وفي تحذيرها المتعلق بمنغوليا، حثت وزارة الخارجية المواطنين

الأمريكيين على إعادة التفكير في الزيارة بسبب “قيود على السفر والنقل” مفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.