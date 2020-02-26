إيران تصدِّر #كورونا القاتل لدول المنطقة

على مدار الأيام الماضية أعلنت دول عربية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في أراضيها ومطاراتها، كان العامل المشترك فيها لمواطنين قادمين من إيران.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد في إيران قلق منظمة الصحة العالمية ودول الجوار، خصوصا بعد تزايد عدد الوفيات والإصابات في البلاد وانتقال عدة حالات منها للدول العربية المجاورة، إضافة إلى عواصم أخرى.

وسجلت إيران الأربعاء، 4 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، فيما سجلت 44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 19 حالة والإصابات إلى 139 حالة.

ويسود القلق في الدول المجاورة لإيران، الأمر الذي اضطرها إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار كورونا فيها، فقد حظرت كل من العراق والكويت والبحرين السفر إلى إيران بعد تفشي الفيروس فيها وانتقاله منها إلى هذه الدول وبلدان أخرى مثل لبنان.

واليوم الأربعاء، أعلنت البحرين عن إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 26 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات في الكويت إلى 25 حالة، معظمها من القادمين من إيران.

وحتى حالة الإصابة الوحيدة في لبنان، كانت لمواطنة عائدة من إيران، في حين أن أول حالة تم تسجيلها في العراق، كانت لطالب إيراني قادم إلى العراق، في حين أن الإصابات الأربع الأخرى هي لمواطنين عراقيين عائدين من إيران.