بعد ظهور #كورونا.. سفارة المملكة في اليونان تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه المدينة

0
أثينا - الوئام

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان كافة المواطنين المقيمين والقادمين إلى اليونان بعدم السفر إلى مدينة سالونيك حتى يتأكد خلوها من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، الأربعاء، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليونان بمدينة سالونيك الساحلية الشمالية.

ووجهت سفارة المملكة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية من الفيروس التي تصدرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، واتباع التعليمات الوقائية من هذا الفيروس في حال صدورها من الجهات المختصة في اليونان.

حمّل الأن تطبيقات الوئام

يمكنك متابعة أخر الأخبار أولاً بأول من خلال تطبيقات صحيفة الوئام المتوفرة الأن علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتمتع بالمزيد من المميزات المذهلة

او يمكنك متابعة القراءة من متصفحك