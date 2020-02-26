بعد ظهور #كورونا.. سفارة المملكة في اليونان تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه المدينة

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان كافة المواطنين المقيمين والقادمين إلى اليونان بعدم السفر إلى مدينة سالونيك حتى يتأكد خلوها من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، الأربعاء، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليونان بمدينة سالونيك الساحلية الشمالية.

ووجهت سفارة المملكة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية من الفيروس التي تصدرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، واتباع التعليمات الوقائية من هذا الفيروس في حال صدورها من الجهات المختصة في اليونان.