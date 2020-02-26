تركيا تعلق كافة رحلاتها المدنية والتجارية مع إيران بسبب كورونا

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، تعليق كافة رحلاتها المدنية والتجارية مع إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن.

وسجلت إيران الأربعاء، 4 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، فيما سجلت 44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 19 حالة والإصابات إلى 139 حالة.

ويسود القلق في الدول المجاورة لإيران، الأمر الذي اضطرها إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار كورونا فيها، فقد حظرت كل من العراق والكويت والبحرين السفر إلى إيران بعد تفشي الفيروس فيها وانتقاله منها إلى هذه الدول وبلدان أخرى مثل لبنان.