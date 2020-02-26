الجيش الليبي: الجماعات الإرهابية تخترق الهدنة يوميا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش يحترم الهدنة المعلنة منذ 12 يناير، مضيفا أن اختراق الجماعات الإرهابية للهدنة يوميا يقوض فرص الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف أن تركيا منذ 2011 تنقل الإرهابيين من جنسيات إفريقية وغيرها من ليبيا إلى سوريا والعراق عن طريق تركيا، وإنها تقوم اليوم بنفس العملية بشكل عكسي، في إشارة إلى نقلها إرهابيين من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث الليبي ردا على تأكيد روسيا لتقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا أن الخارجية الروسية لديها معلومات استخباراتية دقيقة جدا، على خلفية تواجدها في شمال سوريا ومناطق النزاعات مع الجماعات الإرهابية؛ ونحن نؤيد ما قالته الخارجية الروسية وكل من يقول الحقيقة، وهذا ما أجبرنا على خوض المعركة ومطاردة الإرهاب في ليبيا حتى لا تكون بلادنا قاعدة لانطلاق الإرهاب إلى دول أخرى.