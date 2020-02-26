“كوفيد 19” ينتشر .. النرويج تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد و السويد تعلن الحالة الثانية

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الوئام-متابعات
أعلنت السلطات في النرويج تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في السويد اليوم الأربعاء تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.
وعاد المريض، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد، حسبما صرح طبيب الأمراض المعدية توماس فالبيري للصحفيين.
وأضاف فالبيري أن المريض يخضع حاليا للعلاج بمستشفى سالجرينسكا الجامعي في مدينة جوتنبيرج، غربي البلاد، وهو بحالة جيدة.
وانطلقت جهود لتتبع الأشخاص الذين خالطوا المريض.
يذكر أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في السويد نهاية يناير الماضي. وكانت المريضة، وهي في العقد الثالث من العمر، زارت مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس المعروف أيضا باسم “كوفيد 19”.
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