قادمة من دولة مجاورة.. شرطة دبي تضبط أكبر عملية تهريب مخدرات على مستوى الإمارات

كشف القائد العام لشرطة دبي تفاصيل قضية أكبر ضبط عملية مخدرات على مستوى دولة الإمارات، كانت قادمة من دولة عربية.

وأسفرت العملية عن ضبط 5 أطنان و656 كيلو و166 غراما من مادة الكبتاغون المخدرة بعدد أقراص يتجاوز 35 مليونا و755 ألف قرصا بغرض إعادة تصدير الشحنة إلى دولة عربيةأخرى وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمليار و800 ألف درهم.

وأعلن عن إلقاء القبض على 4 أشخاص عرب ينتمون لعصابة دولية متمرسة بتهريب المخدرات، يديرها أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات من دولة آسيوة وأوروبية، وقد أطلق على العملية اسم “Pule2”.

وأُطلق اسم الكلب Pule2 على العملية بسبب التمويه الكبير الذي شهدته العملية، ساهم الكلب البوليسي pule 2 في القبض على 4 قضايا مخدرات تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم والمنطقة.

وفي تفاصيل القضية قال إن شرطة دبي تلقت معلومات عن شحنة قادمة من ‘حدى الدول العربية فقط من دون ذكر رقم الرحلة أو تاريخ الوصول لكن فريق البحث والتحري تمكن من رصد الشحنة المشبوهة بتتبع 4 شاحنات بعد خروجها من الميناء ومراقبة البكرات لمدة أسبوعين والبحث في أكثر من 200 حاوية، إضافة إلى أنه تم ضبط الشحنة المشبوهة في عملية التفتيش بإشارة الكلاب البوليسية على بعض البكرات الحديدية التي تحتوي على الأقراص المخدرة “K9”.

وأوضح أن المتهم الرئيسي عمره 70 سنة وكان يتلقى مساعدات شهرية من إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بقيمة 2000 درهم شهرياً.