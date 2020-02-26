“مواطنات قادمات من إيران”.. البحرين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” إلى 33

أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارت إلى أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين، وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهن الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك، وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

وتابعت الوزارة أنه فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءاتالصحية اللازمة، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، ونقلهن فورًا إلى مركز طبي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19 شخصا.