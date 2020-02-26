مشاجرة جماعية لطلاب في مدرسة بجازان.. ومطالبات بإجراءات صارمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نشوب مضاربة جماعية من داخل إحدى المدارس الثانوية، بمحافظة هروب في منطقة جازان حسبما أكدت مصادر الوئام.

وفي التفاصيل، وثق أحد الطلاب صباح أمس الأربعاء فيديو أظهر دخول عشرات الطلاب في مضاربة جماعية عنيفة، بالأيدي والأرجل، داخل فناء المدرسة، وسط تجمهر مجموعة كبيرة من الطلاب لمشاهدة تلك المضاربة العنيفة، قبل أن يتدخل عدد من المعلمين لفك هذا الشجار العنيف بصعوبة، وأكدت مصادر أن الشجار يعود لسبب قبلي.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإجراءات صارمة للحد من مثل هذه التجاوزات بما يكفل بيئة تعليمية آمنة في المدارس، من جهتها حاولت الوئام التواصل مع المتحدث الرسمي لتعليم جازان والذي لم يرد حتى وقت نشر الخبر.