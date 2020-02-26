تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني في مدارس شرورة بسبب موجة الغبار #تعليق_الدراسه

قررت إدارة التعليم في شرورة تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي بسبب موجة الغبار والحالة الجوية.

وأعلنت إدارة تعليم شرورة عن أنه “بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة ١٠:٤٤

وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس وما رأته لجنة الأمن والسلامة فقد وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/٧/٣هـ في كافة مدارس تعليم شرورة”.

وكانت الإدارة أعلنت تعليق الدارسة أمس الأربعاء، بعد تحذير الأرصاد من تأثير موجة الغبار.