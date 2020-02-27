إصابات واحتجازات في تصادم مروع بالطائف

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف عند الساعة ٤:٢٤ص بلاغ عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق الطائف بعد العطيف.

وتفصيلاً : أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق اسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد حمود الصخيري ، وعند وصول أول فرقة اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين إحداهم مايكروباص.

وعلى الفور قامت الفرق بفرز الحالات حيث تبين أن بالموقع عشر حالات من طرف واحد خمس منها رفضت الكشف والنقل ، وخمس منها تلقت العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة حيث كان هناك حالتين قد تعرضت لإصابتين بليغتين كانت قد احتجزت حيث تم تحريرها عن طريق فرق الدفاع المدني ، وثلاث حالات مستقرة الاصابة.

مما أستدعى لنقل الخمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لإستكمال العناية الطبية .