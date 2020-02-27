ضبط عمالة يقومون بذبح المواشي الهزيلة في الطائف

تمكنت فرق أمانة محافظة الطائف من ضبط عمالة يقومون بذبح المواشي الهزيلة في المحافظة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإنه واشارة الي الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يصور عددا من الأغنام الهزيلة والأخرى المذبوحة داخل حضيرة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف فقد أكدت الأمانة في توضيحات أنه تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة والجهات الأمنية على الواقعة في حينه وتم ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل يقومون بذبح المواشي الهزيلة داخل حضيرة أغنام خالية.

كما تم ضبط لحوم مجهولة معبأة في اكياس مما استوجب مصادرة اللحوم واتلافها على الفور وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالها.