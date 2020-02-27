الاتحاد الاسيوي: اتجاه لتأجيل كافة مباريات الاندية الايرانية بدوري الابطال بسبب كورونا

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم الخميس الاتجاه لإصدار قرار يتضمن تأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري ابطال اسيا في مواجهة الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة بدوري المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الاهلي امام الاستقلال وشاهر خودرو الايرانيين على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقا لما اعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويأتي القرار الاسيوي بعد ان اعلنت منظمة الطيران بالإمارات امس الأربعاء منع حركة السفر من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الايرانية وحفاظا على سلامة المسافرين وهو ما يعني عدم وصول الفرق الايرانية او الاماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات .

وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الاسيوي للعبة قرر ايضا تأجيل مباريات الأندية السعودية امام الاندية الايرانية في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بعد اعتذار الكويت والبحرين عن استضافة لقاء النصر وسابهان كملعب محايد

واعتذار البحرين عن استضافة لقاء النصر وبرسبوليس وطلب نادي النصر السعودي تاجيل لقاءه امام سابهان الايراني المقررة بطشقند كملعب محايد بسبب فيروس كورونا وتشارك اندية برسبوليس واستقلال وشهر خودرو وسباهان الايرانية في البطولة .

واوضح المصدر : نعم الامور تتجه الى المزيد من النظر بجدية لأفضل الحلول الممكنة لإنقاذ بطولة دوري ابطال اسيا وإيجاد عدالة تنافسية بين الأندية لاسيما ان القرارات الحكومية تتوالى بشأن حركة المسافرين بسبب كورونا.

مضيفا ” سيكون هناك اجتماعا تنسيقيا قريبا بين الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وإدارة المسابقات بحضور الأمين العام للاتحاد الاسيوي لدراسة الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسير بالبطولة لبر الامان “.

وأضاف “المقترحات متعددة مثل تأجيل البطولة حتى آب/اغسطس القادم على أن

تلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات على شكل بطولات مجمعة سريعة وتقريب التوقيت بين دور الستة عشر والثمانية واختتم بالقول: ستتضح الرؤية بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة لأندية شرق القارة وغربها.

وتتضمن قواعد دوري ابطال اسيا تقسيم القارة الاسيوية الى شرق وغرب بعدد ثمان مجموعات تضم أربع اندية لكل مجموعة حيث تلعب أربع مجموعات في الشرق ومثلها في الغرب على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة يلعبان بدور الستة عشر وفقا للتقسيم حتى المباراة النهائية التي يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب .