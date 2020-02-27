شاهد بالصور: إجرء فحوصات بمنفذ الرقعي للقادمين من الكويت

واصلت صحة حفر الباطن الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد من خلال تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة لقياس علاماتهم الحيوية للتأكد من سلامتهم والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

كما قدمت الطواقم الطبية بمنفذ الرقعي الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ لتفادي العدوى بالفيروس عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنب المرض، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على منفذ الرقعي لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد لا سمح الله.

تجدر الإشارة إلى أن مركز القيادة والتحكم قد أوضح – سابقًا – أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة مثل: الحمى، ألم بالحلق والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة وانه يلزم اتباع تعريف الحالة المحدث الوارد من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.

وتؤكد صحة حفر الباطن على جاهزية المستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها ووفق الموجهات الواردة من وزارة الصحة من نقل وعزل وتشخيص وتدبير المعالجة.