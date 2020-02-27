الحازمي يستعرض مشاريع الإسكان في منتدى المشاريع المستقبلية

أكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، أن المشاريع المستقبلية لوزارة الإسكان تهدف إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك خلال مشاركته في منتدى المشاريع المستقبلية التي نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين.

وشدد الحازمي على حرص وزارة الإسكان على تطوير البنية التحتية لأراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، للاستفادة منها في توفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني، مشيراً إلى أن مشاريع تطوير الأراضي الحالية تبلغ 159 مشروعاً بقيمة تتجاوز 9.3 مليار ريال سعودي، وبإجمالي عدد قطع الأراضي 192.657 أرضاً، وذلك على مساحة إجمالية للمشاريع تزيد عن 256 مليون م2.

وحول مشاريع تطوير أراضي وزارة الإسكان المستقبلية، فأكد الحازمي أن عدد تلك المشاريع يبلغ 91 مشروعاً، بإجمالي عدد قطع للأراضي يصل إلى 129.159 أرضاً، وبمساحة إجمالية تزيد عن 144 مليون م2، بقيمة تتجاوز الـ8.5 مليار ريال.

كما تبلغ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص الحالية 68 مشروعاً سكنياً، منها 43 مشروعاً على أراضي تابعة لوزارة الإسكان، مقابل 25 مشروعاً على أراضي القطاع الخاص، توفر ما يزيد عن 109 ألف وحدة سكنية.

وحول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المستقبلية المقرر طرحها للبيع حتى نهاية 2020، فتستهدف توفير 105.985 وحدة سكنية، منها 58.228 وحدة على أراضي القطاع الخاص، و47.757 وحدة على أراضي الوزارة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة “بناء” التي تهدف إلى توفير خيارات متعددة للوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وتساهم في تقليل فترة الانتظار، وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الخيرية، كما يهدف البرنامج إلى تحفيز العرض من خلال توفير مساكن قائمة على مبدأ الانتفاع للمواطنين الأشد حاجة والمسجلين في برامج الضمان الاجتماعي والمستفيدين غير القابلين للتمويل من الجهات التمويلية.

كما تطرق الحازمي إلى مبادرة إنشاء مرافق حيوية بمشاريع الإسكان ضمن برنامج جودة الحياة، والتي تهدف إلى تطوير المرافق العمرانية في المشاريع وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة، بالإضافة إلى زيادة رفاهية المواطن.