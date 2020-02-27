بالصور.. وفاة شخصين وإصابة اثنين في حادث تصادم مروع بقلوة

باشرت فرق الهلال الأحمر، حادث تصادم بين مركبتين وقع بعد ظهر اليوم الخميس، بمحافظة قلوة طريق الشعراء، نتج عنه حالتين وفاة وإصابتين.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس، ونتج عنه وفاتين وعدة إصابات.

واضاف “الزهراني”، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في تمام الساعة 12:41م بعد ظهر اليوم الخميس، عن حادث تصادم الموقع طريق قلوه الشعراء تحديدًا الشغار.

وأردف “الزهراني” تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين وعند الكشف عليهم تبين أنهما قد فارقا الحياة وإصابتين نقلت عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأهاب “الزهراني” بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.