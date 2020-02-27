الكويت تؤجل الاختبارات لجميع المراحل الدراسية بسبب #كورونا

قررت الكويت، اليوم الخميس، تأجيل الاختبارات لجميع المراحل الدراسية، إلى ما بعد العيد مباشرة.

وقال وزير التربية الكويتي إنه تم “ترحيل الاختبارات لجميع المراحل الدراسية الى ما بعد العيد مباشرة”، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ونقلت “كونا” عن وزير التربية قوله إنه تم “توجيه الإدارات المدرسية لتفعيل دور فريق إدارة الأزمات وتحديد خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع المناطق التعليمية”.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن هناك 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليا في البلاد.

وأضاف المسؤول أن جميع الحالات لأشخاص سافروا إلى إيران.