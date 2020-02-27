لوحات جدارية تظهر الفن المتقدم بحضارة الفاو منذ القرن الأول قبل الميلاد

تظهر عدد من اللوحات الجدارية التي عثر عليها قرية الفاو – (700) كيلو جنوب غرب مدينة الرياض- الفن المتقدم لحضارة الفاو التي تؤرخ بالفترة من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي.

وجذبت هذه اللوحات زوار معرض “روائع آثار المملكة عبر العصور” الذي يقوم بجولة في عدد من أشهر المتاحف العالمية، لما تميزت به من إبداع فني وقيمة تاريخية.

تنتمي الرسوم الملونة في هذه اللوحات إلى رسم يمثل مأدبة طعام، وتظهر تأثير الرسم الديونيسي الذي ينتشر في المشرق حوالي القرن الأول والثاني بعد الميلاد.

وتضم قرية الفاو عددًا كبيرًا من الرسوم الفنية المختلفة، ومرت بمراحل أربع، الأولى عندما سجل الفنان على سفوح الجبال رسوم الجمال والهوادج والخيول والأشخاص ومناظر الحروب وحفلات الرقص والنخيل وغير ذلك، وفي المرحلة الثانية رسم الفنان داخل المنازل رسومًا بالحز على ملاط الجدران، وفي الثالثة كلف سكان قرية الفنان برسم مناظر ومشاهد تفصيلية من الحياة اليومية واستخدم فيها اللونين الأسود والأحمر.

أما المرحلة الرابعة فتمثلها اللوحات الجدارية الملونة والتي وجدت في بعض وحدات المنطقة السكنية وفي سوق القرية، وفي هذه اللوحات يظهر تطور فنان قرية الفاو وقدرته العظيمة على الإبداع الفني.