شملت “الاتحاد السعودي” و”رابطة المحترفين”.. “سكني” يوقع اتفاقيات تعاون مع جهات رياضية

وقعت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، ممثلة ببرنامج “سكني” اتفاقيات تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي واتحاد الرياضة للجميع “دوري السيدات”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبيهم المستحقين للدعم السكني، وذلك برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

ومثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر بن حسن المسحل، بينما مثّل رابطة الدوري المدير التنفيذي والمكلف بمهام رئيس الرابطة عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، ومثّل اتحاد الرياضة للجميع “دوري السيدات” المدير التنفيذي للاتحاد شيماء بنت صالح الحصيني.

بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن اختيار القطاع الرياضي جاء نتيجة لدوره الكبير في رعاية شباب وبنات الوطن على مستوى مختلف الاتحادات والقطاعات ذات العلاقة بالمنظومة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقّعة مع المنظومة الرياضية تشمل ايضاً تعزيز الحملات التوعوية بأهمية الادخار داخل الملاعب، وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الملاعب لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” وكل من “الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري واتحاد الرياضة للجميع” لتقديم عروض خاصة لمنسوبيهم، تشمل الإسكان التنموي لمنسوبي المجال الرياضي وفق تنظيم الجمعيات المعتمدة في مناطق المملكة، وإقامة ندوات وحملات توعوية بأهمية الادخار وذلك بالتعاون مع المعهد العقاري، كذلك توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، وأما من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال فسيحظون بدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري ضمن المعارض التي ستتم اقامتها، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة وإيجاد بيئة عمل جاذبة.

ويأتي انضمام الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد الرياضة للجميع استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون ووزارة السياحة، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة الى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.