فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير الخارجية الفلبيني العلاقات الثنائية وسبل دعمها

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

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