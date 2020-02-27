زيارة غير مجدولة لمراكز اسعاف بعسير

قام مدير عام الإدارة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري، بجولة تفقدية غير مجدولة لمركز إسعاف تثليث ومركز إسعاف الصبيخة، ومركز إسعاف وادي بن هشبل ليطلع على سير عمل المراكز واحتياجات المسعفين وطلباتهم، ومدى جاهزية معدات وأجهزة تلك المراكز .

‎أفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة عسير بأن الزياره تضمنت تلمس العقبات التي تواجه منسوبي المراكز في عملهم والعمل على تذليلها حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم على أكمل وجه. من جانبهم عبر منسوبي تلك المراكز عن سعادتهم بتلك الزيارة وان ذلك ينم عن مدى حرص المسئول والتأكد بنفسه وتلمس احتياجات تلك المراكز.