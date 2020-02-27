تعليم بيشة تمنع الولائم وتحظر تكليف منسوبي المدارس والطلاب بأي طلبات مادية

منعت إدارة تعليم بيشة، إقامة الاحتفالات أو المناسبات، مشددة على أنه عند الحاجة تقام في محيط المدرسة وعدم إلزام الطلاب بأي أعباء مالية.

جاء ذلك في تعميم لمدير تعليم بيشة وجهه لجميع الأقسام والمدارس (بنين وبنات).

وتضمن التعميم “عدم التوسع في إقامة الاحتفالات أو المناسبات، وفي حال الحاجة الملحة لإقامتها يكون ذلك في محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كان تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم التوسع في توجيه الدعوات لحضورها، وأضاف التعميم عدم إقامة الولائم وموائد الطعام المصاحبة للاحتفالات والمناشط واللقاءات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية والمعارض، التي تقام بالمدارس”.

وأشار التعميم إلى أن تتخذ الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من القدوة وسيلة للتنشئة، من خلال الاعتدال والتوازن والاقتصاد في جميع الأمور، والبعد عن الإسراف وإظهار البذخ والتبذير، وعن المظاهر السلبية المرتبطة بها من حب الظهور والتباهي، والمحاكاة والتقليد، المخالفة الجوهر ومضمون تعاليم ديننا الحنيف، وتوعية الطلاب/الطالبات بثقافة حفظ النعم وتجنب التساهل في إهدارها”.

كما وجه بعدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية لا تندرج ضمن واجباتهم، سواء كانت وسائل أو مواد أو مستلزمات تعليمية أو طلب تبرعات مادية لإقامة المناشط سواء كانت حفلات ختامية أو معارض أو ضيافة، كما نؤكد على ضرورة التيسير في طلب الأدوات المدرسية الأساسية الخاصة بالطلاب والطالبات والتي تشكل عبئا مادية على أولياء أمورهم.