كوفيد 19 يتوغل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 5 في السويد و3 في النرويج واكتشاف 14 حالة جديدة في ألمانيا و33 في أمريكا

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار، في الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحفه، سواء كان ذلك بالبحث عن لقاح للقضاء عليه، أو تشديد الإجراءات الوقائية.

وأعلنت سلطات ولاية نورث راين فيستفاليا الألمانية اليوم، اكتشاف 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19 )، وتم اكتشاف الحالات الجديدة فى منطقة هاينزبرج بالقرب من الحدود الهولندية، وبالتالي يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في هذه المنطقة إلى 20 حالة.

في السياق، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السويد إلى 5، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة هناك، وفي النرويج وصل العدد إلى 3، كما أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس في ولاية كاليفورنيا.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلاده إلى 38.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين، الخميس، إلى 2.744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا.