عاجل.. السياحة تعلق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول التي ينتشر فيها كورونا

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول .

كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة ورقمه 00966920000890.

أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فيمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي المشار إليه سابقا.

وأوضحت وزارة السياحة أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى.

وهذا الأمر ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره فيها لا سمح الله.

وقالت وزارة السياحة:” إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة”.