ست ولايات ألمانية تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس بعد يوم من تصريحات لوزير الصحة الألماني قال فيها إن البلاد على شفا تفش وبائي.

ففي ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، قالت وزارة الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا آخرين بفيروس كورونا أمس الخميس بمنطقة هاينسبرج.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات في منطقة هاينسبرج إلى 20.

وفي هامبورج، قالت سلطات الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا.

وفي ولاية هيسه حيث توجد مدينة فرانكفورت، ذكرت السلطات أن شخصا آخر أصيب بالفيروس.

وسجلت ولاية بادن فرتمبرج أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.

وقالت ولاية راينلاند بالاتينات أمس الخميس إن الفحوص أكدت إصابة رجل بفيروس كورونا.

كان وزير الصحة الألماني ينس شبان قال يوم الأربعاء إن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.