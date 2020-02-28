كوريا الجنوبية تؤكد: 256 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إصابة 256 حالة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى ألفين و22 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه حتى الآن توفي 13 شخصًا في كوريا الجنوبية بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف الحالات المؤكدة حديثًا على صلة بمصابين داخل كنيسة في مدينة دايجو، حيث أصيب عدد كبير من المسيحيين في هذه الكنيسة بالفيروس مؤخرا.

ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 256 حالة، هناك 182 حالة في دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، و 49 في مقاطعة نورث جيونج سانج المجاورة.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن المقاطعات والمدن الرئيسية الأخرى أبلغت عن بعض الإصابات، حيث أبلغت سول عن ست حالات أخرى.