44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

سجلت الصين الجمعة 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي الى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أن فيروس كورونا المستجد بلغ “نقطة حاسمة” عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على “التحرك سريعاً” لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف “نحن عند نقطة حاسمة”.

وأضاف أن “ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر”، مشيرا الى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.