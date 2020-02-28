الأهلي: لن نتخلى عن السومة

كشف المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة فيصل زيد حقيقة مفاوضات ناديه مع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال زيد فى تصريحات إعلامية: لم ندخل في أي تفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مضيفاً أن المدرب الفرنسي لديه عقد سار مع الزمالك ولا يمكن أن يقوم النادي السعودي بذلك.

وأوضح زيد: خلال أيام سيتم التعاقد مع مدير فني خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم أهلي جدة أن ناديه لن يتخلى عن المهاجم السوري عمر السومة بأي حال من الأحوال.

حيث قال: السومة من أهم لاعبي نادي أهلي جدة وهو مستمر معنا ولن نتخلى عنه بأي ثمن على الإطلاق، وليس هناك أي مفاوضات مع الأهلي المصري.

وأضاف: نتمني فى الفترة المقبلة تحسين نتائج الفريق فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ونحن نعاني خلال هذه الفترة من سوء نتائج.