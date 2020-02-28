إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية.

وقال إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات”.

وأوضح أن المواد شملت “المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، وبدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية”.

وبين أن “المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 2.060.473.550 ريال، حيث جرى إيداع 1.416.957.032 للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.143.636 ريال، و103.008.882 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 347.364.000 ريال بدل غلاء المعيشة.