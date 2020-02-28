هيئة التقويم والتدريب: الرخصة المهنية إلزامية للمعلمين والمعلمات.. وتطبيقها في الموعد المحدد

أكد رئيس هيئة التقويم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات إلزامي للجميع، مشيرًا إلى أن العلاوة مرتبطة بالرخصة المهنية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تطبيق الرخصة سيكون في موعده المحدد يوليو المقبل، لافتًا إلى أن هناك 3 اختبارات في العام محددة ومزمنة ومن اجتاز سابقًا اختبارات كفايات عند التحاقه بالوظيفة التعليمية سيمنح مباشرة الرخصة، مبررًا أن الهدف من الرخصة هو التطوير وليس إيقاف العلاوة السنوية.

وتابع: “120 ألف معلم ومعلمة سيمنحون الرخصة المهنية مباشرة لاجتيازهم اختبار الكفايات، وهناك 4 سنوات فرصة للمعلم حتى يحصل على الرخصة”، مؤكدًا أن ما ينقص التعليم هو التركيز على المخرجات وعلينا التحقق من جودتها.