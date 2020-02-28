عاجل.. بقيمة تجاوزت 10 مليارات.. “ساما”: 23 ألف قرض عقاري جديد خلال يناير

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي “ساما”، اليوم، عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد صعودها لشهر يناير الماضي 2020، مسجلةً أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23,668 عقد مقارنة بنحو 9,578 عقد في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.

وأوضح التقرير، أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147% مقارنة بيناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020 نمواً بمقدار 112% مقارنة بيناير 2019 والذي سجل قرابة 4,766 مليار ريال، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة 2% عن الشهر السابق ديسمبر 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 9,86 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5% عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23,324 عقد.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22,432 عقد وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال.

وشكلت المنتجات المدعومة من قبل برامج وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 22,485 عقد، وحوالي 9.4 مليارات أي ما نسبة 93% من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2020.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8.142 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 13% بقيمة 1.356 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 586 مليون ريال.

كما أظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقد بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.