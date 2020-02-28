الحريري يستعد لموسم السعودية بصفقات عالمية

أجرى مالك الإسطبل العالمي شرف الحريري صفقات تمثلت في الاستحواذ على الجواد الأمريكي billy batts والبطل الفرنسي called to the bar، لتمثيل المملكة في موسم الأبطال عبر أمسية كأس السعودية.

وجاءت الصفقات سعيا لرفع جودة ومستوى الخيل المشاركة في السباقات، وفق المعايير العالمية.

في السياق، نوه “الحريري” بالدعم الحكومي لرياضة الخيل والفروسية، مؤكدا أنها تعد جزءًا من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عامة.

وبدأت مشاركات الإسطبل العالمي في عام 1433 محققاً العديد من البطولات والانتصارات المهمة مثل كأس الملك عبدالله ( الفئة الأولى ) وكأس الحرس الوطني (الفئة الثالثة ) وسيعزز هذه المشاركات بفعالية في موسم السعودية عبر أربعة أشواط .