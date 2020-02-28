بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية.. وعرضنا مساعدتها بشأن فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن عرضت مساعدة إيران بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها لم تمنع أي مساعدات طبية وإنسانية إلى إيران.

وأضاف خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن طهران لا تملك بنية تحتية صحية، مشيرًا إلى أن الإيرانيين لا يشاركون المعلومات.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد – 19) إلى 34 حالة

وفاة، فيما سجلت الإصابات المؤكدة بالفيروس زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.