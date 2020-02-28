الحكومة السودانية تقرر تكليف ولاة مدنيين دون انتظار اتفاق السلام مع الجبهة الثورية

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واس - الوئام

أكد عضو مجلس السيادة بالسودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في مفاوضات السلام بجوبا، محمد حسن التعايشي، أن الحكومة اتخذت قرارًا نهائيًا بتكليف ولاة مدنيين دون انتظار اتفاق السلام مع الجبهة الثورية.

وأوضح “التعايشي” في تصريح صحفي، اليوم، أن تعيين الولاة أصبح أمرًا ملحًا ولا يقل أهمية من اتفاق السلام نفسه، مشيرًا إلى أنهم فشلوا في الوصول لصيغة واتفاق مع الشركاء في الثورية فيما يخص إرجاء وتعيين الولاة والمجلس التشريعي.

ورأى المسؤول السوداني، أن الولايات تواجه فراغا يستوجب معالجته سريعا بتكليف الولاة بدلا عن العسكريين الحاليين.

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