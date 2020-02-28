وسائل إعلام لبنانية: الإصابة الرابعة بـ #كورونا في البلاد سوري الجنسية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بظهور حالة إصابة رابعة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد عن تسجيل إصابة رابعة بهذا الفيروس في لبنان، مفنّداً الإجراءات اليوم كالآتي: “استقبل المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”، وفقا لقناة النهار اللبنانية.

أجريت فحوصات مخبرية لـ34 حالة، جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية.

خرجت 10 حالات كانت متواجدة في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات المستشفى، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين.

في منطقة الحجر الصحي، يوجد حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية.

تم اليوم تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس الكورونا المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وضع أول حالتين للمصابتين بفيروس الكورونا المستجد مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم.

أما بالنسبة للمريض الذي شخص بالأمس، وهو من التابعية الإيرانية، وهو متقدم في السن ويعاني من أمراض مزمنة، فإن حالته غير مستقرة وهو يخضع للعلاج”.