انطلاق فعاليات أغلى سباقات الخيل في العالم “كأس السعودية” بالرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – انطلقت اليوم فعاليات أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول “كأس السعودية” في الرياض, وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتشهد البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، مشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، حيث تستمر لمدة يومين وتتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم.

وأقام نادي الفروسية، أمس، حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأكبر والأغلى، بحضور القائمين على البطولة والملاك والمدربين والخيالة الدوليين المشاركين.

وانطلق الشوط الأول للمسابقة اليوم الجمعة عند الساعة 3:20 مساءً، الذي تصل مسافته إلى 1400 متراً، وتوالت بعده الأشواط الأخرى حتى الشوط الأخير الذي انطلق عند السابعة مساءً، ومسافته 1600 متر.

وتتواصل غداً في يومها الثاني، أشواط البطولة التي تتراوح مسافاتها بين 1200 متر و3 آلاف متر.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، خيالة من الجنسين، من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، أن بطولة كأس السعودية تعد حدثاً عالمياً يخلق وعياً مجتمعياً جديداً يمس جميع السعوديين، ويضع المملكة في المستوى اللائق بها على خريطة الفعاليات والسباقات الدولية، وذلك باحتضانها السباق الأغلى في تاريخ السباقات العالمية.

وقال الفيصل: إن ذلك يعكس في الوقت نفسه أصالة الهوية الثقافية السعودية، وعمقها، وتطورها الحضاري المتوازن، في ظل ما تعيشه الآن من تحولات مجتمعية واقتصادية وثقافية عظيمة، تتوافق مع رؤية 2030، عبر إقامة سباق “كأس السعودية” لأول مرة، وما يواكبه من فعاليات تنافسية وثقافية متنوعة.

وأضاف سموه : البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية، ودعم مباشر من سمو ولي العهد ، وصُنّفت على أنها أغنى البطولات عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركات عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة.