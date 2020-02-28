قفزة بأعداد مرضى كورونا في فرنسا

نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 57 مصابا وتم تعليق الدراسة في منطقة واز، وكان وزير الصحة الفرنسى قد صرح الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا تجاوز الضعف فى غضون 24 ساعة ليصل إلى 38 حالة من 18 حالة فقط الأربعاء.

وأضاف الوزير أوليفيه فيران فى مؤتمر صحفى أن هذه “الزيادة الحادة” كانت بسبب تحديد ما يسمى “الأشخاص المتصلين” الذين خالطوا حالات معروفة قبل ذلك، مضيفا أن فرنسا “جاهزة” للتصدى للوباء.

وفى وقت لاحق قال جيروم سالومون أمين عام وزارة الصحة إن شخصين توفيا من أصل المصابين الثمانية والثلاثين و12 شخصا تعافوا بينما يُعالج 24 شخصا في المستشفيات بينهم اثنان في “حالة خطيرة”.

ومع تصاعد خطر فيروس كورونا المستجد ، بدأت العديد من دول العالم رفع درجات إجراءات احترازية تتخذها عدة دول لمواجهة هذا الفيروس وصلت إلى حد إلغاء صلاة الجمعة في بعض البلدان ، حيث أعلنت موقع إيرانية، الخميس ، وقف صلاة الجمعة فى 23 مدينة إيرانية خشية من انتشار فيروس كورونا.