المرصد السوري: طائرات مسيرة تركية تقتل ضباطا للنظام السوري وقياديين في حزب الله

أعلن المرصد السوري، السبت، أن طائرات مسيرة تركية قتلت ضابطا للنظام السوري وقياديين في حزب الله.

جاء ذلك بعد ساعات من اعتراف وزارة الدفاع التركية الجمعة بأن أحد جنودها قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف لقوات الحكومة السورية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم بالمنطقة.

وأعلن والي ولاية هطاي التركية، رحمي دوغان، إصابة 36 عسكريا تركيا في الغارة التي شُنت في إدلب، شمال غربي سوريا.

وعقب الغارة، رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، وتم قطع مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من غضبة شعبية كبرى.