شاهد التفاصيل: 2000 وظيفة شاغرة في وزارة الاتصالات #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه ضمن (مبادرة مهارات المستقبل) وإيمانًا من الوزارة بقدرات الكوادر الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن الدفعة الأولى للفرص الوظيفية مع شركاء التوظيف في القطاع والتي تشمل أكثر من 2000 فرصة وظيفية وفق التفاصيل التالية :

مزايا المسار :

خدمات توظيف لأصحاب العمل – ورش عمل ولقاءات وظيفية- اختبارات قياس القدرات – دورات تدريبية في المهارات السلوكية – دورات تدريبية تخصصية مكثفة -دورات تدريبية في التقنيات الناشئة-معسكرات تقنية تدريبية تصل إلى 4 أشهر-جلسات توجيه سلوكي على رأس العمل-

ارشاد مهني مكثف يصل إلى 6 أشهر.

معايير الانضمام :

التقديم متاح للبالغين 18 عاماً فأكثر وأن يكون سعودي الجنسية والا يكون المتقدم على رأس العمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 90 يومًا).

المستوى التعليمي: دبلوم فأعلى.

من هو على رأس العمل شريطة أن يكون متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن يعمل في مجال آخر.

المجالات الوظيفية :

إنترنت الأشياء

الروبوتات

الذكاء الاصطناعي

أمن المعلومات

علم البيانات

إدارة قواعد البيانات

تحليل الأعمال

إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية

التجارة الإلكترونية

هندسة الشبكات

البرمجيات

تطوير الويب والتطبيقات

تصميم وتطوير الألعاب

إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات

تشغيل و صيانة الاتصالات وتقنية المعلومات

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://fs.mcit.gov.sa/ar/careers